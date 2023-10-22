تسريح الناشط السياسي بسام شيخ يوسف من الطيبة بشروط مقيدة

قبلت المحكمة ادعاء المحامي فادي برانسي، الموكل بالدفاع عن شيخ يوسف، والذي أكد أن "هذا النشاط لا يوجد فيه تحريض على الإرهاب والعنف"، وقررت المحكمة إطلاق سراحه مع شرط الإبعاد عن الطيبة لمدة 90 يوما.

أطلقت محكمة الصلح في مدينة "ريشون لتسيون"، الليلة الماضية، سراح الناشط السياسي بسام شيخ يوسف من مدينة الطيبة، بعد اعتقاله مساء يوم الخميس الماضي بشبهة "المشاركة في نشاط غير قانوني".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قداعتقلت الناشط شيخ يوسف بعد مشاركته في وقفة احتجاجية نُظّمت بمدينة الطيبة على دوار مسجد خالد بن الوليد، ضد الحرب على قطاع غزة، ونسبت الشرطة إله "المشاركة في نشاط غير قانوني".

ولم تستطع الشرطة إثبات الشبهات الأخرى التي وجهتها ضد الناشط شيخ يوسف، وهي "الإخلال بالنظام العام والتحريض على الإرهاب".

وبعد أن قبلت المحكمة ادعاء المحامي فادي برانسي، الموكل بالدفاع عن شيخ يوسف، والذي أكد أن "هذا النشاط لا يوجد فيه تحريض على الإرهاب والعنف"، قررت المحكمة إطلاق سراحه مع شرط الإبعاد عن الطيبة لمدة 90 يوما.