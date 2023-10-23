تمديد اعتقال أمير أبو الهيجاء من طمرة بشبهة "كتابة منشورات تحريضية"

قررت المحكمة، صباح اليوم، تمديد اعتقال أمير أبو الهيجاء من طمرة لغاية 26 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بعد أن اعتقلته الشرطة بشبهة "كتابة منشورات تحريضية".

من المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

مددت محكمة الصلح في حيفا، صباح اليوم الإثنين، اعتقال الشاب أمير أبو الهيجاء (21 عاما) لغاية 26 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وذلك على ذمة التحقيق بالادعاء بأنه كتب "منشورات تحريضية".

أمير أبو الهيجاء

وكانت الشرطة قد اعتقلت أبو الهيجاء، أمس الأحد، من منزله، واقتادته وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين، مما أثار استهجان أهالي الحي خاصة وأن الشاب لم يرتكب أي مخالفة. فيما تدعي الشرطة بأنه قام بكتابة "منشورات تحريضية في شبكات التواصل الاجتماعي"، تتعلق بالأحداث الطارئة التي تشهدها البلاد.

ويرافع عن أبو الهيجاء تطوعا، المحامي أشرف حجازي ضمن نشاط "هيئة المحامين للتنسيق في قضايا المعتقلين"، والذي أوضح لـ"عرب 48" بأنه "حاليا نجهز طلبا للاستئناف ضد قرار المحكمة بتمديد اعتقال موكله".

وقال أيمن أبو الهيجاء، والد المعتقل، لـ"عرب 48" إن "جلسة المحكمة انتهت للتو، حيث أثبت المحامي أنه لا يوجد أي أدلة أو إثبات ضد ابني أمير بكتابة منشورات تحريضية تمس بأمن الدولة. الآن، أنا برفقة المحامي لتقديم الاستئناف ضد قرار المحكمة، مطالبين بإطلاق سراحه على الفور".