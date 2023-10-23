تمديد اعتقال امرأة من طبرية بتهمة "نشر تحريض وتأييد للإرهاب"

أبقت المحكمة امرأة من طبرية رهن الاعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقها، استجابة لطلب النيابة العامة، والتي نسبت إليها تهمة "نشر تحريض وتأييد للإرهاب".

مددت محكمة الصلح في طبرية، اليوم الإثنين، اعتقال الشابة حنين الزرو، والدة طفلين، نسبت إليها تهمة "نشر مضامين تحريضية" و"إبداء تأييد لتنظيم إرهابي" على شبكة التواصل الاجتماعي خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقررت المحكمة إبقاء المتهمة رهن الاعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقها، استجابة لطلب النيابة العامة.

وقدمت النيابة للمحاكم، صباح اليوم، خمس لوائح اتهام ضد مواطنين، نسبت إليهم تهم "نشر تحريض وتأييد للإرهاب" على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

يذكر أن النيابة قدمت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري ولغاية اليوم، 17 لائحة اتهام ضد مواطنين، نسبت إليهم تهم "نشر تحريض وتأييد للإرهاب" على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.