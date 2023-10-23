لائحة اتهام ضد الناشط الحيفاوي يوسف ذياب على خلفية الحرب على غزة

الشرطة اعتقلت الناشط يوسف ذياب من حيفا، يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد التحقيق معه، حول منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية الأحداث الأخيرة والعدوان على غزة، اعتبرتها السلطات "منشورات تحريضية" و"تماثلا مع تنظيم إرهابي".

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد الناشط يوسف ذياب من المدينة، على خلفية النشر في وسائل التواصل الاجتماعي.

وحددت المحكمة، يوم الأربعاء المقبل، لعقد جلسة لطلب محامي الدفاع أبراهام سبير، بإيجاد بديل للسجن، وذلك بعد مطالبة النيابة بحبس ذياب حتى الانتهاء الإجراءات القضائية.

وكانت الشرطة قد اعتقلت الناشط يوسف ذياب من حيفا، يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد التحقيق معه، حول منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية الأحداث الأخيرة والعدوان على غزة، اعتبرتها السلطات "منشورات تحريضية" و"تماثلا مع تنظيم إرهابي".

ويأتي ذلك فيما يشهد المجتمع العربي حملة اعتقالات طالت العشرات من المواطنين على خلفية النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، تعتبرها الشرطة "منشورات تحريضية تهدد سلامة الجمهور".