مصرع شاب من الشبلي في حادث طرق

أسفر حادث طرق وقع بالقرب من قرية كفر مصر في منطقة مرج ابن عامر، شمالي البلاد، عن مصرع الشاب حسين إبراهيم سرحان من قرية الشبلي - أم الغنم، وإصابة آخر بجروح متوسطة.

لقي الشاب حسين إبراهيم سرحان من قرية الشبلي - أم الغنم مصرعه، الليلة الماضية، من جراء حادث طرق وقع بالقرب من قرية كفر مصر في منطقة مرج ابن عامر، شمالي البلاد.

وساد الحزن والأسى بين أهله وأصدقائه، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة الثاكل لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها.

وأفادت مصادر طبية بأن "مركبة اصطدمت بشجرة على شارع رقم 7276 بالقرب من (كفار كيش) في الشمال".

وأضافت المصادر أنه "تم إعلان وفاة شاب (20 عاما) في المكان ونقل شاب آخر (20 عاما) إلى مستشفى بوريا للعلاج، حيث وصفت إصابته بأنها متوسطة".

وقال المسعف في خدمة "نجمة داود الحمراء" يوسف حلبي، إنه "شاهدنا شابا يبلغ من العمر حوالي 20 عاما فاقدًا للوعي بدون نبض وبدون تنفس ويعاني من إصابة متعددة. قمنا بإجراء عمليات إنعاش مطولة، ولم يكن أمامنا في النهاية سوى تحديد وفاته. كما أصيب شاب آخر يبلغ من العمر حوالي 20 عاما، وقدمنا ​​له العلاج الطبي الذي شمل التضميد والتثبيت، وقمنا بنقله على وجه السرعة إلى المستشفى حيث كانت حالته متوسطة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.