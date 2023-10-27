بدء العمل بالتوقيت الشتوي فجر بعد غد الأحد

يُباشر بالعمل بموجب التوقيت الشتوي في البلاد، بدءًا من ليل السبت - الأحد المقبل، إذ يجري في تمام الساعة الثانية فجرا تحريك عقارب الساعة بساعة واحدة إلى الخلف، وينتهي بذلك العمل بالتوقيت الصيفي.

من المزمع أن يبدأ العمل بموجب التوقيت الشتوي في البلاد للعام الجاري 2023، فجر يوم الأحد، الموافق 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بموجب قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية.

وبحسب هذا التوقيت فإنه سيجري في تمام الساعة الثانية فجرا تحريك عقارب الساعة بساعة واحدة إلى الخلف، وينتهي بذلك العمل بالتوقيت الصيفي ويُباشر العمل بالتوقيت الشتوي.

وسيستمر العمل بموجب التوقيت الشتوي هذا العام 5 أشهر، لغاية يوم الجمعة الموافق 29 آذار/ مارس 2024، إذ سينتهي العمل بالتوقيت الشتوي ويُعلن عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي.

وفي أعقاب اندلاع الحرب على قطاع غزة، طُرحت مبادرة لتمديد مدة العمل بالتوقيت الصيفي، حظيت بموافقة وزير الاقتصاد نير بركات، لكن في نهاية المطاف قررت وزارة الداخلية بدء العمل بالتوقيت كما حُدّد سلفا.

ووفقا لتعديل القانون الذي جرت المصادقة عليه في الكنيست في العام 2013 فإن مدة سريان التوقيت الشتوي مساوية للتوقيت الشتوي في دول أوروبا، والعمل بالتوقيت الصيفي 212 يوما بدلا من 160 - 190 يوما كما كان عليه الحال في الأعوام الماضية.