تمديد اعتقال محمد طاهر جبارين وآخر مجددا على خلفية مظاهرة ضد الحرب

هذه الجلسة الرابعة بملف اعتقال الشابين من أم الفحم، بعد أن اعتقلتهما الشرطة الإسرائيلية وآخرين في أعقاب قمعها مظاهرة منددة بالحرب على قطاع غزة واعتدائها على مواطنين تواجدوا في متنزه الباطن بالمدينة، مساء يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

من المحكمة في عكا، اليوم (عرب 48)

مددت محكمة الصلح في مدينة عكا، اليوم الأحد، اعتقال الناشط محمد طاهر جبارين وناشط آخر (حظر نشر الاسم) من مدينة أم الفحم، حتى يوم الخميس المقبل، وذلك بادعاء عدم الانتهاء من التحقيقات في ملف الشابين.

وطالبت الشرطة والنيابة العامة تمديد اعتقال المشتبهين لمدة 10 أيام، وقررت المحكمة تمديد اعتقالهما حتى يوم الخميس المقبل.

وترافع عن المعتقلين المحامية أفنان خليفة، بالإضافة إلى مركز عدالة الحقوقي، إذ مثل الشابين المحامي د. حسن جبارين - مدير مركز عدالة، والمحامي رسلان محاجنة عن الشاب محمد طاهر جبارين.

وهذه الجلسة الرابعة بملف اعتقال الشابين من أم الفحم، بعد أن اعتقلتهما الشرطة الإسرائيلية وآخرين في أعقاب قمعها مظاهرة منددة بالحرب على قطاع غزة واعتدائها على مواطنين تواجدوا في متنزه الباطن بالمدينة، مساء يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وادعت الشرطة أن جبارين وعدد من الناشطين بادروا وقادوا المظاهرة المنددة بالحرب في أم الفحم.

واعتقلت الشرطة خلال قمع المظاهرة في أم الفحم، 12 شخصا بينهم الصحافي أنس موسى، و4 قاصرين، فيما تم إطلاق سراح 9 أشخاص، وأبقت المحكمة شابين رهن الاعتقال.