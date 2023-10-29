18 أمر إغلاق لمحال تجارية في النقب

وفقا للشرطة "منذ بدء الحرب في قطاع غزة، وقع قائد الشرطة في منطقة الجنوب، على 29 أمر إغلاق إداري ضد محال تجارية في المنطقة الجنوبية لتشغيل أصحابها عمالا بدون تصاريح".

أصدرت الشرطة الإسرائيلية 18 أمر إغلاق إداري لمدة 30 يوما، لمحال تجارية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بادعاء "تشغيل عمال بدون تصاريح قانونية في أيام الحرب".

وفتحت الشرطة ضد المشغلين ملفات تحقيق جنائية.

ووفقا للشرطة، اليوم الأحد، وقع على أوامر الإغلاق، قائد الشرطة في منطقة الجنوب، أمير كوهين.

وتواصل الشرطة و"حرس الحدود" بمطاردة العمال الفلسطينيين بادعاء "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد".

والمحال التجارية التي تم إغلاقها في النقب، في الأيام الأخيرة، تقع قي بلدات: شقيب السلام، عريعر، اللقية، حورة،تل السبع، موشاف "بطيش"، شوبا، ورهط.

وحققت الشرطة مع صاحب مخبز من رهط، بشبهة "تشغيل 8 أشخاص، 5 منهم من قطاع غزة، بدون تصاريح، إذ انتهت قانونية تصاريحهم مع اندلاع الحرب، ضُبطوا وهم يعملون بالمكان".

وأشارت الشرطة إلى أنه "منذ بدء الحرب في قطاع غزة، وقع قائد الشرطة في منطقة الجنوب، على 29 أمر إغلاق إداري ضد محال تجارية في المنطقة الجنوبية لتشغيل أصحابها عمالا بدون تصاريح".