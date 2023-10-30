كفر ياسيف: إغلاق محل تجاري والتحقيق مع صاحبه بشبهة "تشغيل عاملين بدون تصريح"

تمّ توقيف صاحب المحل التجاري لاستجوابه بشبهة "تشغيل واستضافة مقيمين غير شرعيين". وأُصدر أمر بإغلاق المحل لمدة 30 يومًا، وبعد ذلك سيتم تقديم لائحة اتهام ضد صاحب المحل التجاري لما نسب إليه.

أغلقت الشرطة الإسرائيلية بأمر إداري محلا تجاريا في بلدة كفر ياسيف بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، كما اعتقلت للتحقيق صاحب المحل بشبهة "تشغيل عاملين من الضفة الغربية في أيام الحرب".

ووفقا للشرطة فإنه "كجزء من نشاط الشرطة المبادر ضد جرائم التشغيل والنقل واستضافة المقيمين غير الشرعيين، والتي قد تشكل خطرًا للأعمال المختلفة، تقوم الشرطة بفحوصات صارمة في المحلات التجارية في المنطقة وعلى الطرق الرئيسية".

وأضافت أنه "في غضون ذلك، رصد أفراد شرطة الجليل الغربي في محل لبيع (النرجيلة) الشيشة في كفر ياسيف، مشتبهين من سكان الضفة اللذين عملا وأقاما في المكان بدون تصريح إقامة في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، تمّ توقيف صاحب المحل التجاري لاستجوابه بشبهة تشغيل واستضافة مقيمين غير شرعيين. وعليه هناك أمر بإغلاق المحل لمدة 30 يومًا، وبعد ذلك سيتم تقديم لائحة اتهام ضد صاحب المحل التجاري لما نسب إليه".