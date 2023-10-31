النقب: تمديد اعتقال الشيخ الهواشلة بزعم تأييد "منظمة إرهابيّة" في مواقع التواصل

قال المحامي شحدة بن بري، الموكَّل بالدفاع عن الشيخ الهواشلة: "نتواجد الآن في المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، وسنقدم استئنافًا على قرار تمديد اعتقال الشيخ الهواشلة، لأن هذا التمديد غير منطقي".

مدّدت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، اليوم الثلاثاء، اعتقال الشيخ والمعلّم هيثم الهواشلة، وهو من قرية القيصوم في النقب، ليُمَدَّد بذلك اعتقاله للمرّة الثانية على خلفيّة كتابة منشورات في مواقع التواصل الاجتماعيّ، في ظلّ الحرب على غزّة.

واعتُقل الهواشلة وهو مرشَّح لرئاسة مجلس القيصوم، وناشط في النقب كذلك، من منزل العائلة في قرية القيصوم، وذلك بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل الشرطة، والوحدات الخاصة التي اعتقلته.

ويوم السبت الماضي، اعتُقل الهواشلة وتمّ تمديد اعتقاله حتى اليوم، لتقضي محكمة الصلح في بئر السبع، بتمديد اعتقاله حتى الأحد المقبل.

وتنسب الشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة للهواشلة، نشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤيِّد "منظمة إرهابيّة".

وفي حديث لـ"عرب 48"، قال المحامي شحدة بن بري، الموكَّل بالدفاع عن الشيخ الهواشلة: "نتواجد الآن في المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، وسنقدم استئنافًا على قرار تمديد اعتقال الشيخ الهواشلة، لأن هذا التمديد غير منطقي".

وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس الإثنين، تقديم لوائح اتهام بحق أربعة مواطنين عرب أحدهم من سكان مدينة القدس المحتلة، وذلك في إطار حملة الملاحقة السياسية التي تترافق مع الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ24 على التوالي.

ولفتت النيابة إلى أنها كانت قد قدمت لوائح اتهام بحق 34 ناشطا عربيا، ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين تلاحقهم السلطات الإسرائيلية بانتهاك لحرية التعبير منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إلى 38 شخصا.