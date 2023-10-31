بدء العمل بقانون إضاءة مصابيح السيارات غدا الأربعاء

يبدأ العمل بقانون إضاءة مصابيح السيارات، غدا الأربعاء، ويُلزم السائقون بإضاءة مصابيح الإنارة في أثناء قيادتهم مركباتهم داخل وخارج البلدات خلال ساعات النهار.

من المزمع أن يدخل قانون إنارة المصابيح الإلزامي للسيارات في الشوارع بين البلدات المختلفة في البلاد حيز التنفيذ، يوم غد الأربعاء الموافق 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، ويُلزم السائقون بإضاءة مصابيح الإنارة خلال قيادتهم مركباتهم داخل وخارج البلدات.

وحسب قانون السير في البلاد فإنه على كافة السائقين الالتزام بإضاءة مصابيح مركباتهم في النهار أيضا، بدءا من صباح يوم غد الأربعاء الموافق 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 ولغاية 31 آذار/ مارس من العام المقبل 2024.

ويشمل القانون إضاءة المصابيح الأمامية في سيارات الشحن، والحافلات، وسيارات الأجرة، والدراجات النارية، في أثناء السفر داخل المدن أيضا، علما أن القانون يسري طوال أيام العام على الدراجات النارية.

ومما يذكر أن السائق المخالف للقانون الذي يُضبط دون إضاءة المصابيح ستحرر الشرطة له مخالفة مالية، بالإضافة إلى تسجيل نقطتين في سجله الخاص بالسياقة وعلى رخصة السياقة.

ووفقا لمعطيات وزارة المواصلات، بلغت نسبة الملتزمين بالقانون نحو 95% في كل عام من مجمل مستخدمي الشارع.

يشار إلى أن إضاءة مصابيح السيارات في النهار تُحسّن مجال الرؤية أمام السائقين على الشوارع خلال فصل الشتاء، التي يكثر فيها الضباب وهطول الأمطار ويكون مجال الرؤية فيها محدودا في شوارع البلاد.