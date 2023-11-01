الهيئة العربية تصدر "استعدادات أولية لحالات الطوارئ"

أهابت الهيئة العربية للطوارئ بالجمهور "اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها تكون مفيدة، وذلك للحفاظ على السلامة الشخصية، الأسرية والعامة".

أصدرت الهيئة العربية للطوارئ - لجنة الصحة بإدارة جمعية الجليل - الجمعيّة القطريّة العربيّة للبحوث والخدمات الصّحيّة، ومديرها العام، أحمد الشيخ محمد، مساء أمس الثلاثاء، توجيهات وتعليمات تحت عنوان "استعدادات أولية لحالات الطوارئ".

وقالت الهيئة إنه "في ظل الأحداث الأخيرة، يواجه مجتمعنا أوقاتًا صعبة وقاسية، حيث يضع الوضع الأمني المتغير مجتمعنا أمام العديد من التحديات والمصاعب التي تتطلب الاستعداد والتجهيز المسبق، وإن كان ذلك فقط من منطلق الحذر والاستعداد".

وأضافت أنه "مع بداية الأحداث الأخيرة، باشرت الهيئة العربية للطوارئ، التي انبثقت عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية وبمشاركة عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني الناشطة، بمتابعة ودراسة الواقع بشكل يومي حيث يتم ذلك من خلال تفعيل العديد من اللجان المهنية المختصة في مجالات متعددة، لوضع خطة عمل متلائمة مع سيناريوهات محتملة قد نواجها في الأيام أو الأشهر القريبة".

وفي هذا الصدد، أهابت الهيئة بالجمهور "اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها تكون مفيدة، وذلك للحفاظ على السلامة الشخصية، الأسرية والعامة".

كيف نتصرف أثناء سماع صافرات الإنذار؟

عند سماع صافرة الإنذار، يجب عليك ما يلي:

• المحافظة على الهدوء والتصرف بسرعة. تجنب الدخول في حالة من الذعر والتصرف وفقًا للتعليمات المحلية والرسمية

• الدخول فورًا إلى الملاجئ البيتية وإغلاق النوافذ الفولاذية. إذا لم يكن هناك ملجأ في المنزل، يجب الدخول إلى غرفة محمية معينة. في حالة عدم وجود غرفة محمية، يجب النزول إلى الدرج.

• عند الوصول إلى الملاجئ أو الغرف المحمية، يجب الجلوس على الأرض تحت خط ارتفاع النافذة، بالقرب من الجدار الداخلي والابتعاد عن النوافذ.

• في حالة التواجد خارج البيت وسماع صفارة الإنذار، يجب البحث عن مبنى قريب ودخوله فورًا. بعد دخول المبنى، ينبغي الاستلقاء على الأرض وحماية الرأس بواسطة اليدين لمنع أي إصابة مباشرة بسقوط من أي حطام. يُنصح بالابتعاد عن النوافذ والأماكن الزجاجية لتجنب الإصابة.

• في حالة سماع الصافرة أثناء السفر بالسيارة، يجب التوقف فورا بجانب الطريق ومحاولة الدخول إلى أقرب مبنى قريب. في حال تعذر الوصول إلى مبنى قريب خلال الوقت المتاح، يجب الخروج من السيارة والاستلقاء على الأرض مع حماية الرأس باليدين للتقليل من خطر الإصابة.

• يُسمح بمغادرة الملاجئ أو الغرف المحمية فقط بعد عشر دقائق إذا لم يتم إعطاء تعليمات أخرى.

• من المهم جدا الابتعاد عن الأجسام المجهولة أو شظايا الناتجة عن أي انفجار.

ما هي المعدات المُوصى بتجهيزها في المنطقة المحمية (ملجأ أو غرفة آمنة)؟

بعد تحديد المنطقة الآمنة في المنزل، يُوصى بتزويدها تجهيز بالمعدات التالية:

• وسائل اتصال تساعد على البقاء على اطلاع دائم على مجريات الأحداث (حاسوب، تلفزيون، راديو وبطاريات).

• مصابيح إضاءة للطوارئ أو مصباح مصحوب بالبطاريات.

• مأكولات محفوظة في علب محكمة الإغلاق أو الوجبات الخفيفة.

• كمية من الماء في زجاجات مغلقة بمعدل ثلاث لترات لكل شخص يوميا.

• هاتف محمول (جوال) وشاحن وبطارية إضافية.

• نسخ من المستندات الخاصة المهمة (المستندات الطبية، المستندات الشخصية والمالية).

• مطفأة حرائق.

• قائمة بأرقام هواتف منظمات الطوارئ والعائلة والجيران.

• أغراض من شأنها تسهيل المكوث الطويل في المنطقة المحمية مثل الألعاب والصحف وغيرها.

• حقيبة للإسعافات الأولية.

• حقيبة تحتوي على المعدات الشخصية - معدات أساسية في حالة إخلاء المنزل لبضعة أيام مثل أدوية، نقود، خيمة، أعواد ثقاب، شموع، سكين متعدد الأغراض، مجموعة ملابس ومعدات إضافية خاصة بالأطفال، ومعدات لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.