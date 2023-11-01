كفر قاسم: إغلاق كراج والتحقيق مع صاحبه بشبهة "تشغيل عاملين بدون تصريح"

اعتقلت الشرطة صاحب الكراج لاستجوابه بشبهة "تشغيل واستضافة مقيمين غير شرعيين، وتم فتح ملف جنائي ضده"، كما أغلقت الكراج لمدة 30 يوما.

أغلقت الشرطة الإسرائيلية بأمر إداري كراجا للسيارات، لمدة 30 يوما، في مدينة كفر قاسم، بشبهة "تشغيل عاملين من الضفة الغربية في أيام الحرب".

ووفقا للشرطة، اليوم الأربعاء" فإنه "وقع قائد لواء المركز، اللواء آفي بيطون، على أمر إغلاق لمدة 30 يومًا لكراج في كفر قاسم بعد أن تم تشغيل إثنين من المقيمين غير الشرعيين من مناطق الضفة الغربية".

وأضافت أنه "كجزء من نشاط الشرطة المبادر ضد جرائم التشغيل والنقل واستضافة المقيمين غير الشرعيين، والتي قد تشكل خطرًا للأعمال التخريبية، تقوم الشرطة بفحوصات صارمة في المحلات التجارية في المنطقة وعلى الطرق الرئيسية. في غضون ذلك، عثر أفراد شرطة كفر قاسم، في كراج للسيارات في المدينة، على شخصين من سكان الضفة الغربية كانا يعملان ويقيمان في المكان دون تصريح".

يذكر أنه بالإضافة إلى ذلك، تمّ توقيف صاحب الكراج لاستجوابه بشبهة "تشغيل واستضافة مقيمين غير شرعيين، وتم فتح ملف جنائي ضده".