اعتقال شاب من الطيبة بعد أن كتب "اللهم احم غزة"

قرر قاضي المحكمة تحرير المعتقل بعد عدم اقتناعه بالأدلة وادعاء الشرطة حول الشبهات، حتى مساء اليوم، في حال لم تقرر الشرطة الاستئناف على قرار المحكمة.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أحد سكان مدينة الطيبة، يبلغ 38 عاما، بسبب نشره على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مقطعا مصورا للدمار في قطاع غزة بسبب الحرب، كتب عليه "اللهم احم غزة"، ونسبت إليه الشرطة شبهة "التحريض على الإرهاب".

واقتحمت قوات كبيرة من الشرطة حي "الحاووز" في الحارة الفوقا بمدينة الطيبة، وقامت باعتقال الشاب والعبث بمحتويات المنزل.

وأحالت الشرطة الشاب للتحقيق، ومن ثم للنظر بطلب تمديد اعتقاله على ذمة التحقيق، في محكمة الصلح بمدينة بيتح تكفا.

وخلال الجلسة، قرر قاضي المحكمة تحرير المعتقل بعد عدم اقتناعه بالأدلة وادعاء الشرطة حول الشبهات، حتى مساء اليوم، في حال لم تقرر الشرطة الاستئناف على قرار المحكمة.