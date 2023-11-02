لجنة المتابعة تقر مقترحات لتحرك شعبي وتنظيم مسيرة جماهيرية

ستبادر لجنة المتابعة لسلسلة نشاطات ضد حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة وبضمنها مظاهرة جماهيرية.

أقرت لجنة المتابعة العليا خلال اجتماع لها، الشروع بالاستعداد لتحرك جماهيري شامل تحت شعار "أوقفوا حرب الإبادة"، وبضمن ذلك طلب ترخيص لمسيرة جماهيرية.

تابعوا قناة موقع "عرب 48" عبر منصة "تلغرام" للأخبار أولا بأول

كما أقرت المتابعة إرسال مذكرة للسكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، وللرأي العام العالمي لاطلاعهم على سياسة ونهج اضطهاد الحكومة الإسرائيلية للمواطنين العرب في مناطق الـ48 بشكل عام وخصوصا في الشهر الأخير.

ووفقا لما جاء في بيان لها؛ أعلن خلال الاجتماع ما يلي:

أولا، ستبادر لجنة المتابعة لسلسلة نشاطات ضد حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة وبضمنها مظاهرة جماهيرية، وستعمل المتابعة على طلب الحصول على ترخيص لها وأيضا حملات إعلامية في شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها.

ثانيا، سترسل لجنة المتابعة مذكّرة شاملة للسكرتير العام للأمم المتحدة ومنظمات دولية ذات شأن وللرأي العام العالمي، لشرح أوضاع المواطنين العرب في البلاد بشكل عام، وأيضا استفحال اضطهادهم في الشهر الأخير، وبضمن ذلك الملاحقات السياسية والطرد من العمل ومن معاهد التعليم، وكبت الحريات، وإفلات عصابات يمينية إرهابية للاعتداء في البلاد والضفة الغربية المحتلة، وكل هذا تحت سمع وبصر وحراسة الأجهزة الإسرائيلية.

ثالثا، ستنظم المتابعة لقاء عربيا يهوديا يوم الأحد القريب على تطبيق "زووم"، وبمشاركة ناشطين ومثقفين وصناع رأي عام.

رابعا، تدين المتابعة التحريض والملاحقات التي تتخذ في كثير من الأحيان طابعا دمويا ضد مواطنين عرب، وضد قيادات بارزة ومعروفة في المجتمع العربي، مشددة على أن "هذه الملاحقات لن تثنينا عن مواقفنا وعن مطالبنا العادلة".

خامسا، تدعو لجنة المتابعة للالتفاف وتعزيز هيئة الطوارئ العربية المنبثقة عن المتابعة في عملها المتشعب لمواجهة الأوضاع الناشئة في المجتمع العربي.