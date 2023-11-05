اتهام ثلاثة أشخاص بقتل مسن في المقيبلة

بحسب الشرطة فإن "التحقيق كشف بأن المشتبه بهم وصلوا إلى منزل الرجل المسن في سيارتين، وقيدوا يديه وقدميه، وفتحوا الخزنة، وبعد حوالي ساعة في منزله لاذوا بالفرار وبحوزتهم مبلغ 3800 شيكل سرقوه من الضحية".

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، لائحة اتهام ضد ثلاثة أشخاص نسبت إليهم النيابة العامة تهمة قتل وسرقة المسن عبد الله علي سعدي (76 عاما) ببلدة المقيبلة.

ووفقا للشرطة، اليوم الأحد، فإنه " في نهاية تحقيق معقد أجرته شرطة لواء الشمال، تم فك لغز جريمة قتل وسرقة رجل مسن وجد ميتًا في منزله في المقيبلة".

وأضافت أنه "بتاريخ 06.08.2023 حوالي الساعة 05:40 ورد بلاغ إلى مركز الشرطة حول وجود رجل في السبعينيات من عمره ميتا في منزله في المقيبلة، ويداه وقدماه مقيدتان وفمه مكمم بورقة لاصقة تم لصقها بإحكام".

وأشارت إلى أنه "بدأت وحدة مكافحة الجريمة بمنطقة (هعيمكيم) التابعة للواء الشمال بالتحقيق، وبعد حوالي شهر ونصف من النشاط السري، ألقت القبض على ثلاثة مشتبهين في جريمة قتل وسرقة الرجل المسن. وتم اعتقال أحد المشتبه بهم في مطار (بن غوريون) قبيل سفره إلى شهر العسل. وأثناء التحقيق، تبين أن المشتبه بهم سمعوا أن الضحية كان على وشك الزواج، وبالتالي افترضوا أنه، وفقًا للتقاليد، يحتفظ بالكثير من الفضة والذهب في منزله، والتي ينبغي استخدامها كهدية زفاف".

وبحسب الشرطة فإن "التحقيق كشف بأن المشتبه بهم وصلوا إلى منزل الرجل المسن في سيارتين، وقيدوا يديه وقدميه، وفتحوا الخزنة، وبعد حوالي ساعة في منزله لاذوا بالفرار وبحوزتهم مبلغ 3800 شيكل سرقوه من الضحية. وقال المشتبه بهم خلال التحقيق (لقد ربطنا يديه وربطنا يديه وقدميه بشكل منفصل، ووضعنا شريطا لاصقا على فمه.. قال إنه كان هناك خزنة خلف الخزانة، فتحنا الخزنة، ولم يكن فيها شيء)".

وختمت بالقول إنه "في نهاية تحقيق مكثف شمل العديد من التحقيقات، تم تقديم لائحة اتهام بالقتل والسرقة ضد الثلاثة من خلال النيابة العامة في لواء الشمال بالمحكمة المركزية في الناصرة".