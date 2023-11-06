تمديد اعتقال محام وناشط سياسي من شفاعمرو بشبهة "التماثل مع حماس"

قررت محكمة الصلح في عكا تمديد اعتقال محام وناشط سياسي من شفاعمرو، لغاية بعد غد الأربعاء، بشبهة "التماثل مع تنظيم حماس" والدعوة إلى "إبادة المحتل".

مددت محكمة الصلح في مدينة عكا، اليوم الإثنين، اعتقال محام وناشط سياسي من مدينة شفاعمرو، لغاية بعد غد الأربعاء، بشبهة "التماثل مع تنظيم حماس" والدعوة إلى "إبادة المحتل".

ووفقا لبيان الشرطة فإنه "أمس، وصل أفراد شرطة الشمال إلى مكتب محاماة في مدينة حيفا، وألقوا القبض على محامٍ (52 عاما)، من سكان شفاعمرو، والذي يعمل سكرتيرا لحزب سياسي في المدينة. تظهر مواد التحقيق أن المشتبه به نشر كلمات مدح ودعم لتنظيم (حماس)، بينما دعا إلى (تدمير المحتل)، وكتب أيضا أن (حماس وجهت ضربة ستنسي الخسائر العربية). وقد تمّت إحالة المشتبه به، صباح اليوم، إلى محكمة الصلح في عكا وتم تمديد توقيفه على ذمّة التحقيق حتّى 08.11.23".

ومما يذكر في هذا السياق أن الشرطة تواصل ملاحقة واعتقال ناشطين عرب بادعاء "التماثل والتحريض على الإرهاب" من خلال النشر في شبكات التواصل الاجتماعي، وقدمت النيابة العامة لوائح اتهام بحق العشرات منهم، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ولغاية اليوم.