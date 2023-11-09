اتهام امرأة من نحف بـ"التحريض على الإرهاب وإظهار الانتماء لتنظيم إرهابي"

وفقا للاتهام فإن المرأة "نشرت على تطبيق (واتساب) الخاص بها، صباح 7 تشرين الأول/ أكتوبر، كلمات مدح ودعم وتماه مع منظمة حماس الإرهابية، إذ كُتب ما يلي: (هذا الصباح فخر لن يُنسى، 2023.10.7، الله ينصرهم ويحفظهم)".

قدمت النيابة العامة للمحكمة، الأسبوع الجاري، لائحة اتهام ضد امرأة من قرية نحف في منطقة الجليل، شمالي البلاد، نسبت إليها تهم "التحريض على الإرهاب وإظهار الانتماء لتنظيم إرهابي".

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "في أعقاب ما يتم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي، أوقفت الشرطة مواطنة من نحف، في الثلاثينيات من عمرها، بتهمة التحريض على الإرهاب وإظهار الانتماء إلى منظمة إرهابية، بعد أن نشرت على تطبيق (واتساب) الخاص بها، صباح 7 تشرين الأول/ أكتوبر، كلمات مدح ودعم وتماه مع منظمة حماس الإرهابية، إذ كُتب ما يلي: (هذا الصباح فخر لن يُنسى، 2023.10.7، الله ينصرهم ويحفظهم)".

وتنص لائحة الاتهام على أن "الجمع بين محتوى النشر وظروفه يشكل احتمالا حقيقيا لارتكاب عمل من أعمال العنف أو الإرهاب".

وأضافت أنه "في نهاية تحقيق شامل للشرطة، تم تقديم لائحة اتهام ضدها ومددت المحكمة اعتقالها حتى قرار آخر".

وهددت الشرطة بالقول إنها "في المرصاد لكل من يقوم بالتحريض على الإرهاب، مشجعا وداعما، سيتم إلقاء القبض عليه، والتعامل معه بحزم وبلا هوادة".

وبحسب ما أعلنت النيابة العامة في بيان صدر عنها أمس، الأربعاء، فإن عدد لوائح الاتهام التي قدمتها منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ضد مواطنين عرب بلغ 60 لائحة اتهام، قدمت جميعها بمصادقة المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام.

والتهم التي تنسبها النيابة لمعظم الملاحقين تتعلق بـ"دعم الإرهاب" أو "التحريض" أو "التعبير عن دعم ومناصرة منظمة إرهابية"، فيما تصر الشرطة والنيابة على تمديد اعتقال المعتقلين لفترات طويلة، بحجة استكمال التحقيقات والانتهاء من الإجراءات القانونية.