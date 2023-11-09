مصرع جمال وشاحي من دالية الكرمل في حادث بالقرب من حرفيش

أسفر حادث طرق وقع مساء أمس، الأربعاء، بالقرب من قرية حرفيش عن مصرع جمال عبد وشاحي من بلدة دالية الكرمل.

لقي جمال عبد وشاحي من بلدة دالية الكرمل مصرعه في حادث طرق وقع مساء أمس، الأربعاء، بالقرب من قرية حرفيش في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 22:24، عن شاحنة انزلقت عن الطريق إلى واد بالقرب من قرية حرفيش، ووصلت إلى المكان طواقم الإسعاف وقامت بمعاينة سائق الشاحنة، وهو رجل يبلغ 49 عاما، وكان مع إصابة بالغة في الرأس وقد فارق الحياة، وأقر الطاقم الطبي مصرعه في المكان".

وتبين أن ضحية الحادث هو ابن دالية الكرمل، جمال عبد وشاحي، وقد ترك خلفه زوجة وثلاثة أبناء.