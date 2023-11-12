مصرع الطفل محمد العسيوي وإصابة آخرين إثر تعرضهم للدهس في اللد

جنازة الطفل محمد أحمد العسيوي، ستكون بعد صلاة العصر مباشرة من المسجد العمري الكبير في اللد، ومن ثم إلى مثواه الأخير في المقبرة الغربية بالمدينة. كما تقبل التعازي في منزل الأسرة في اللد شارع (يوسفتال).

لقي الطفل محمد أحمد العسيوي مصرعه وأصيب طفلان آخران بجروح خطيرة، في ساعة متأخرة من مساء السبت، إثر تعرضهم لحادث دهس في حي المحطة بمدينة اللد.

وأفاد شهود عيان بأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وأقرت وفاة الطفل العسيوي.

وفتحت الشرطة ملا للتحقيق في ملابسات الحادث، والبحث عن السائق بعد فراره من المكان، إذ تم اعتقاله لاحقا، وهو شاب (18 عاما).

وأعلنت العائلة عن أن جنازة ابنها الطفل محمد أحمد العسيوي، ستكون بعد صلاة العصر مباشرة من المسجد العمري الكبير في اللد، ومن ثم إلى مثواه الأخير في المقبرة الغربية بالمدينة. كما تقبل التعازي في منزل الأسرة في اللد شارع (يوسفتال).