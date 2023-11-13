تمديد اعتقال محمد جبارين وأحمد خليفة وقرار المحكمة الثلاثاء المقبل

أرجأت المحكمة إصدار قرارها في اعتقال كل من المحامي أحمد خليفة ومحمد طاهر جبارين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية الصادرة بحقهما، للثلاثاءالمقبل.

من المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

قررت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الإثنين، تمديد اعتقال الناشطين السياسيين محمد جبارين وأحمد خليفة من مدينة أم الفحم، وستصدر المحكمة قرارها بشأن إحالتهما للحبس المنزلي أو إبقائهما رهن الاعتقال، يوم الثلاثاء المقبل.

وبهذا أرجأت المحكمة إصدار قرارها في اعتقال كل من المحامي أحمد خليفة ومحمد طاهر جبارين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية الصادرة بحقهما، للثلاثاءالمقبل.

وترافع عن جبارين وخليفة، في جلسة اليوم، كل من د. حسن جبارين والمحامية ميسانة موراني عن مركز عدالة والمحامية أفنان خليفة.

وعرض طاقم الدفاع خلال جلسة المحكمة المواد التي تدعي النيابة أنها مخالفة للقانون، وبدوره فند طاقم الدفاع الادعاءات التي نسبتها النيابة للناشطين، وقدم أدلة بهذا الشأن.

وقال مدير مركز عدالة الحقوقي، المحامي د. حسن جبارين، لـ"عرب 48" إن "المحكمة أرجأت، اليوم، إعطاء قرارها في قضية المعتقلين محمد طاهر جبارين وأحمد خليفة حتى الأسبوع المقبل، وهذا يكون لصالح طاقم الدفاع بالابتعاد عن تاريخ 7 تشرين الأول الماضي، لأن الشارع الإسرائيلي لا يزال متوترا".

وأشار إلى أن "المحكمة استمرت ثلاث ساعات وتمحورت حول جملة واحدة وهي (صمود صمود يا غزة وخرجوا أسود من غزة). كل المحكمة والجلسة كانت تتمحور حول هذه الجملة، وهذا الملف لا يوجد له أي مصداقية للتوقيف لكل هذه المدة".

المحامي د. حسن جبارين

وأوضح أن "هذا أول ملف نشهد به توقيفا لأكثر من 20 يوما على خلفية مظاهرة، هذا لم نشهده ولم نعتد عليه من قبل، إذ أن الشرطة تلاحق العرب في ملفات المظاهرات، وللأسف المحاكم متأثرة نوعًا ما بالشارع الإسرائيلي".

وختم جبارين بالقول إن "ملفا من هذا النوع يعد سهلا جدًا من ناحية قانونية، ولكن في الوضع الراهن المحاكم تتأثر من الشارع وتتماشى مع ما يريده الشارع".

وقال تامر خليفة، شقيق المعتقل أحمد خليفة، لـ"عرب 48" إن"ما يحصل مع المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني هو رسالة لكل العرب في الداخل بعد التضامن مع أبناء شعبه، من الأطفال والنساء والشيوخ الأبرياء. هذا ما يريدونه من خلال الملاحقات وتلفيق التهم للشباب، والهدف من هذه المحكمة هو إخراس صوت الحق وإظهار صوت الحرب والدمار".

تامر خليفة

وأضاف أنه "سنبقى صامدين ونعبر عن أنفسنا ومساعدة أهلنا المحاصرين في غزة بالطرق القانونية. أحمد خليفة ومحمد جبارين هما الأمل الذي فينا، والذي صرخ ضد الحرب والقتل وسفك دماء الأطفال والأبرياء".

وختم خليفة بالقول إنه "سنبقى مع أحمد ومحمد حتى يطلق سراحهما ويعودا إلى منزليهما وعائلتيهما، ونأمل أن تمر هذه الغيمة السوداء في أقرب وقت ممكن".

وقالت أم البراء جبارين، والدة المعتقل محمد طاهر جبارين، لـ"عرب 48" إنه "كوالدة معتقل فخورة جدًا بابني محمد، وأشد على يديه، إذ أنه لم يقم بأي فعل مخالف للقانون، ونرى في كل العالم بأوروبا وأميركا مظاهرات بالملايين رفضًا للحرب، ومن منا يريد الحرب، جميعنا ضد الحرب والمجازر التي تحصل يوميًا".

والدة المعتقل محمد طاهر جبارين

وأضافت أن "كل الشرفاء والذين لديهم مشاعر إنسانية ضد الحرب وقتل الأطفال والأبرياء".

وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة في حيفا، يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، لائحة اتهام بحق الناشطين محمد طاهر جبارين والمحامي أحمد خليفة من أم الفحم، وذلك بعد اعتقالهما يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من متنزه الباطن في مدينة أم الفحم بعد اقتحام الشرطة وقمعها مسيرة رافضة للحرب على قطاع غزة. وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لاعتقال الناشطين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهما.

ونسبت النيابة في لائحة الاتهام للناشطين جبارين وخليفة "التحريض على الإرهاب" و"التماثل مع تنظيم إرهابي" في مظاهرة ادّعت أنها "غير قانونية".

وهذه الجلسة هي السادسة منذ اعتقالهما الشهر الماضي، إذ عقدت معظم الجلسات السابقة في محكمة الصلح بمدينة عكا.