سخنين: مصاب بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في سخنين عن إصابة شاب بجراح خطيرة، فيما اعتقل شخص للاشتباه بالضلوع فيها.

أصيب شاب، يبلغ 17 عاما من العمر، بجراح وصفت بأنها خطيرة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة سخنين، مساء اليوم السبت.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى من جروح خطيرة نجمت عن اختراق عيارات نارية لجسده.

وأحيل الشاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، فيما اندلعت مناوشات وأفيد باعتقال شخص للاشتباه في الجريمة.

وتتواصل أحداث العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي، حيث سجلت حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم مقارنة مع السنوات السابقة، راح ضحيتها 203 أشخاص بينهم 15 امرأة.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما أن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.

وتحوّلت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.