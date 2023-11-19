اتهام شاب وشابة بكتابة "داعمة لغزة" في حيفا

محامية الدفاع: "طلب النيابة تمديد اعتقال المعتقلين حتى إنهاء الإجراءات القضائية بحقهما تعسفي، ذلك أن البنود الموجهة ضدهما لا تمس بصلة للمعتقلين، كذلك فإن الشعارات التي وُجدت مكتوبة في حيفا تعبر عن مشاعر ورأي إنساني".

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا، أول من أمس الجمعة، لائحة اتهام ضد شاب من حيفا وشابة من سخنين، نسبت إليهما "الإزعاج، وتخريب ممتلكات عامة، وتشكيل خطر على الجمهور"، إثر كتابة منشورات على خلفية الحرب على غزة.

وقررت المحكمة تأجيل جلسة التداول في الملف ليوم غدٍ الإثنين الساعة الواحدة بعد الظهر.

وكانت الشرطة قد اعتقلت المتهمين، يوم السبت 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بادعاء "تنفيذ المعتقلين لمخالفات الإزعاج وتهديد سلامة الجمهور، وتخريب ممتلكات، بعد أن وثقتهما كاميرا للمراقبة وهما يخطان شعارات على الجدران، وتركهما للمكان بعد ذلك".

وعقبت المحامية أفنان خليفة، الموكلة بالدفاع عن أحد المعتقلين لـ"عرب 48" قائلة إنه "طلبنا أول من أمس، الجمعة، الحصول على نسخة من الأدلة التي تدعي الشرطة امتلاكها ضد المعتقلين، حتى يتسنى لنا تقديم لائحة الدفاع، خاصة أن المعتقلين ينفيان كافة التهم الموجهة ضدهما".

وأضافت أن "طلب النيابة تمديد اعتقال المعتقلين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهما تعسفيا، ذلك أن البنود الموجهة ضدهما لا تمس بصلة للمعتقلين، كذلك فإن الشعارات التي وُجدت مكتوبة في حيفا تعبر عن مشاعر ورأي إنساني، لا يحمل في طياته أية عنف أو عنصرية، بل بسبب مضمونها المتعلق بغزة غذ أنه من بين الشعارات (سامحينا يا غزة، غزة تُباد). وقامت الشرطة بعملية اعتقال لشخصين لا علاقة لهما بالشعارات، وأكدا خلال التحقيق بعدم كتابتهما لهذه الشعارات".

وختمت خليفة بالقول إنه "سأطلب، في جلسة المحكمة، غدا الإثنين، إطلاق سراحهما، إذ إن هذا الاعتقال يشكل سابقة في البلاد، وهو يحدث بسبب منشورات، ولا لشيء سوى المضمون المتعلق بغزة تم اعتقالهما".