اعتقال 4 جامعيات وشاب من الناصرة والمنطقة بشبهة "التحريض على الإرهاب"

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال 4 جامعيات من الناصرة ويافة الناصرة وإكسال والعزير وشاب من كفر كنا، الليلة الماضية، بشبهة "التحريض على الإرهاب".

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أربع طالبات جامعيات من الناصرة ويافة الناصرة وإكسال والعزير، وشابا بشبهة "التحريض على الإرهاب" و "دعم تنظيم إرهابي"، على خلفية الحرب على غزة.

وأعلنت الشرطة، صباح اليوم الأحد، عن أنه "في نشاط لشرطة الشمال ووحدة احتياط حرس الحدود تمّ، اللّيلة الماضية، إلقاء القبض على 4 طالبات من إحدى كلّيّات الشّمال يشتبه في تحريضهن ودعمهن لتنظيم حماس".

وأضافت أنه "إلى جانب الجهوزية الميدانية المتزايدة قامت القوات، الليلة الماضية، بنشاط بشكل حاسم وبلا هوادة للكشف عن التحريض ودعم الإرهاب. في غضون ذلك، داهمت شرطة الشمال ووحدة حرس الحدود الاحتياطية، منازل أربع طالبات (يافة الناصرة، وإكسال، والعزير، والناصرة) وتم إلقاء القبض عليهن وإحالتهن إلى وحدة مكافحة الجريمة في مديرية المروج للتحقيق معهن".

(تصوير الشرطة)

وأشارت إلى أنه "في أحد منشورات إحدى المشتبه بهن فيها صورة إرهابي يقوم بتحميل فتاة مختطفة إلى سيارة (جيب)، جاء فيها (أردت أن أتأثر بالصورة، لكنها لا تقارن بما يفعله الاحتلال في غزة)، وفي منشور لمشتبهة أخرى شاركت صورة لصحيفة مكتوب عليها (طوفان الأقصى 7 أكتوبر) مع رمز تعبيري لقلب وعلم فلسطين. يتم في هذا الوقت التحقيق مع المشتبهات الأربع، وستتم إحالتهن إلى محكمة الصلح في الناصرة، بناءً على طلب الشرطة، لتمديد توقيفهن على ذمة التحقيق".

وختمت الشرطة بالقول إنه "في نشاط آخر، الليلة الماضية، ألقي القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عامًا من سكان كفر كنا، للاشتباه بنشره تحريض ودعم الإرهاب. وفي نهاية استجوابه سيتم تقديم المشتبه إلى المحكمة، بناءً على طلب الشرطة، لتمديد توقيفه على ذمّة التحقيق. ستستمر شرطة إسرائيل في النشاط على تحديد هوية المحرضين على العنف وأعمال الإرهاب والتعامل معهم، وأولئك الذين يتعاطفون مع الإرهاب ويشيدون بهذه الأعمال في زمن الحرب، وفي شبكات التواصل الاجتماعي وفي أي مكان آخر".

الهيئة الطلابية المشتركة: سابقة خطيرة في استهداف قطاع الطلاب بهدف الترهيب والترعيب

أصدرت الهيئة المشتركة للكتل الطلابية في المعاهد العليا بيانًا، صباح اليوم الأحد، على إثر اعتقال أربع طالبات، صبيحة اليوم الأحد، وخمسة آخرين في الأسبوع الماضي، بعد أن تم اعتقالهم بطريقة همجية تهدف لإهانة الطلاب والاستمرار بسياسة الترهيب والترعيب تجاه المجتمع العربي في الداخل. ومن الجدير بالذكر أن كافة هذه الاعتقالات تأتي على مجرد التفاعل مع منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي وليس أي كتابة ولا تعبير عن موقف حتى، وهو ما يُعدُّ سابقة خطيرة على مستوى العالم.

وأضاف بيان الهيئة الطلابية أنه ينظر بخطورة كبيرة إلى كون المؤسسات الأكاديمية تتعاون مع الشرطة من أجل اعتقال الطلاب الذي هم طلابهم ويدرسون في ذات الجامعات والكليات، حيث أشارت الشرطة بشكل واضح إلى كون بعض المعلومات التي تلقتها كانت قد حصلت عليها من إحدى المؤسسات الأكاديمية العليا في إسرائيل، وهو ما نعتبره تجاوزًا خطيرًا وتصرفا غير مسبوق من مؤسسات أكاديمية تتباهى بمهنيتها وإنتاجها الأكاديمي أمام العالم ولا تخجل من أن تلعب دور الشرطي والمخبر تجاه طلابها، لتتماهى مع سياسة تكميم الأفواه والملاحقة الممارسة ضد طلابنا.

(تصوير الشرطة)

وأشارت الهيئة الطلابية المشتركة إلى أن هناك حواليّ 160 طالبًا وطالبة من مختلف الجامعات والكليات في البلاد يتعرضون لإجراءات تأديبية ولجان طاعة على منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي.

واستنكرت الهيئة الطلابية حملة التحريض المستمرة والاعتقالات على الطلاب الجامعيين في المعاهد العليا، مؤكدة أن هذه الحملات تتواصل لما يمثله هؤلاء الطلاب والطالبات من نجاحات أكاديمية وإنجازات علمية وتفوق مهني ووعي وانتماء لمجتمعهم، وأن هذه الشريحة ستستمر في التفوق العلمي والثقافي على الرغم من كل ما يحصل.