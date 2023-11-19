الحرب على غزة: تمديد اعتقال 4 طالبات جامعيات من منطقة الناصرة بزعم "التماثل مع تنظيم إرهابي"

كانت الشرطة قد اعتقلت الفتيات الأربع، وهن من الناصرة، ويافة الناصرة، وبلدة العزير، وإكسال، فجر اليوم الأحد، وقامت بتفتيش بيوت عائلاتهن.

مدّدت محكمة الصلح في الناصرة قبل قليل، اعتقال 4 طالبات يدرسن في كلية "نوف هجليل"، حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، لاستكمال التحقيق معهن بشبهة "التماثل مع تنظيم إرهابي"، و"التحريض على الإرهاب"، وذلك بعد نشرهن صورا ومضامين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

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وكانت الشرطة قد اعتقلت الفتيات الأربع، وهن من الناصرة، ويافة الناصرة، وبلدة العزير، وإكسال، فجر اليوم الأحد، وقامت بتفتيش بيوت عائلاتهن.

وعلى صعيد متّصل، مدّدت محكمة الناصرة بعد ظهر اليوم، اعتقال شاب 18 عاما من كفر كنا، وفتاة من قرية الرينة حتى يوم الخميس.

وتعتزم النيابة العامة تقديم تصريح مدّع، ضد الفتاة من الرينة والمعتقلة منذ ثمانية أيام، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقها.

وأعلنت الشرطة، صباح اليوم الأحد، عن أنه "في نشاط لشرطة الشمال ووحدة احتياط حرس الحدود تمّ، اللّيلة الماضية، إلقاء القبض على 4 طالبات من إحدى كلّيّات الشّمال يشتبه في تحريضهن ودعمهن لتنظيم حماس".

وأضافت أنه "إلى جانب الجهوزية الميدانية المتزايدة قامت القوات، الليلة الماضية، بنشاط بشكل حاسم وبلا هوادة للكشف عن التحريض ودعم الإرهاب. في غضون ذلك، داهمت شرطة الشمال ووحدة حرس الحدود الاحتياطية، منازل أربع طالبات (يافة الناصرة، وإكسال، والعزير، والناصرة) وتم إلقاء القبض عليهن وإحالتهن إلى وحدة مكافحة الجريمة في مديرية المروج للتحقيق معهن".

وأشارت إلى أنه "في أحد منشورات إحدى المشتبه بهن فيها صورة إرهابي يقوم بتحميل فتاة مختطفة إلى سيارة (جيب)، جاء فيها (أردت أن أتأثر بالصورة، لكنها لا تقارن بما يفعله الاحتلال في غزة)، وفي منشور لمشتبهة أخرى شاركت صورة لصحيفة مكتوب عليها (طوفان الأقصى 7 أكتوبر) مع رمز تعبيري لقلب وعلم فلسطين. يتم في هذا الوقت التحقيق مع المشتبهات الأربع، وستتم إحالتهن إلى محكمة الصلح في الناصرة، بناءً على طلب الشرطة، لتمديد توقيفهن على ذمة التحقيق".

وختمت الشرطة بالقول إنه "في نشاط آخر، الليلة الماضية، ألقي القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عامًا من سكان كفر كنا، للاشتباه بنشره تحريض ودعم الإرهاب. وفي نهاية استجوابه سيتم تقديم المشتبه إلى المحكمة، بناءً على طلب الشرطة، لتمديد توقيفه على ذمّة التحقيق. ستستمر شرطة إسرائيل في النشاط على تحديد هوية المحرضين على العنف وأعمال الإرهاب والتعامل معهم، وأولئك الذين يتعاطفون مع الإرهاب ويشيدون بهذه الأعمال في زمن الحرب، وفي شبكات التواصل الاجتماعي وفي أي مكان آخر".

وأصدرت الهيئة المشتركة للكتل الطلابية في المعاهد العليا بيانًا، صباح اليوم الأحد، على إثر اعتقال أربع طالبات، صبيحة اليوم الأحد، وخمسة آخرين في الأسبوع الماضي، بعد أن تم اعتقالهم بطريقة همجية تهدف لإهانة الطلاب والاستمرار بسياسة الترهيب والترعيب تجاه المجتمع العربي في الداخل. ومن الجدير بالذكر أن كافة هذه الاعتقالات تأتي على مجرد التفاعل مع منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي وليس أي كتابة ولا تعبير عن موقف حتى، وهو ما يُعدُّ سابقة خطيرة على مستوى العالم.