سيول وفيضانات بفعل الأمطار الغزيرة وتدفق للمياه في بلدات عربية

تعاني بلدات عربية من سوء البنية التحتية وخصوصا في الشوارع والطرقات الداخلية بين الأحياء والحارات، ما تسبب بغرقها، كما تدفقت المياه إلى عدد من المنازل المأهولة وتسببت ببعض الأضرار.

تهطل أمطار غزيرة في كافة أنحاء البلاد، مصحوبة بعواصف رعدية وحتى برد وتهب رياح شديدة منذ ساعات صباح اليوم الأحد، وتدفقت كميات هائلة من المياه إلى الأنهار والوديان، وسُدّت طرق وشوارع رئيسة أمام حركة السير في البلاد.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت، اليوم، بتدفق كميات هائلة من المياه في عدد من البلدات العربية.

وتعاني بلدات عربية من سوء البنية التحتية وخصوصا في الشوارع والطرقات الداخلية بين الأحياء والحارات، ما تسبب بغرقها، كما تدفقت المياه إلى عدد من المنازل المأهولة وتسببت ببعض الأضرار.

وتدفقت مياه الأمطار الغزيرة إلى شارع أمام مدخل مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية في قرية مجد الكروم بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، وحسب قرار المجلس المحلي فإنه تعذر على المدرسة استقبال الطلاب في هذه الظروف، وبقي الطلاب الذين حضروا إلى المدرسة فيها حتى يتمكن لهم من الرجوع بشكل آمن إلى البيت.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية شارع 90 بالقرب من البحر الميت تحسبا لحدوث فيضانات وسيول.