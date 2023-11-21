اعتقال شابة من أبو سنان بشبهة "التحريض وتأييد الإرهاب"

قالت الشرطة إنه "في إطار المنشور الذي قامت بكتابته جاء فيه (سيبقى هذا اليوم الأعظم في تاريخ فلسطين). على إثر ذلك، أحيلت الشابة للاستجواب في محطة للشرطة بنهريا، وتم اعتقال الشابة بشبهة التحريض والتماثل وتأييد تنظيم حماس والعمل الإرهابي".

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أمس الإثنين، شابة في العشرينيات من عمرها، من قرية أبو سنان في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بشبهة "نشر محتوى داعم لحركة حماس على شبكة التواصل الاجتماعي".

ووفقا للشرطة فإنّه "اعتقل أفراد من الشرطة، يوم أمس، شابة في العشرينيات من عمرها، من بلدة أبو سنان، عقب نشرها محتوى داعم لحماس على خلفية الحرب الجارية".

وأشارت إلى أنه "في إطار المنشور الذي قامت بكتابته جاء فيه (سيبقى هذا اليوم الأعظم في تاريخ فلسطين). على إثر ذلك، أحيلت الشابة للاستجواب في محطة للشرطة بنهريا، وتم اعتقال الشابة بشبهة التحريض والتماثل وتأييد تنظيم حماس والعمل الإرهابي".

وأضافت أنه "ستطلب الشرطة، اليوم، تمديد أمر اعتقال الشابة لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدّها".