وزارة الصحة تعلن عن إلغاء الحاجة لغلي الماء في حيفا

لا حاجة لغلي الماء في مدينة حيفا، إذ تبين أن المياه صالحة للشرب ولأي استخدام آخر، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن إلغاء الحاجة لغلي الماء في مدينة حيفا.

وفي التفاصيل، فإنه "بعد الحصول على نتائج المياه الميكروبية السليمة، تعلن وزارة الصحة عن إلغاء الحاجة لغلي الماء في مدينة حيفا. المياه صالحة للشرب ولأي استخدام آخر".

وكانت وزارة الصحة قد طالبت سكان مدينة حيفا، أمس الإثنين، بغلي المياه قبل استخدامه للشرب أو الطهي، وذلك في أعقاب ظهور نتائج بكتيرية "غير سليمة".

وقالت إن تلك التوصية جاءت "بعد الحصول على نتائج بكتيرية غير سليمة في إطار فحوصات روتينية لمياه الشرب".