إصابة خطيرة لشاب في حادثة عنف بالجليل

أسفرت حادثة عنف وقعت في منطقة الجليل، شمالي البلاد، اليوم، عن إصابة خطيرة لشاب يبلغ 23 عاما، جرى نقله إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) للعلاج.

أصيب شاب (23 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادثة عنف، بعد ظهر اليوم الأربعاء، وجرى نقله إلى محطة للإسعاف في مدينة عكا، ومن ثم إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة دادود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (آشير) تلقى، الساعة 13:46، بلاغا عن رجل أُحضر إلى محطمة لنجمة داود الحمراء في عكا، إثر إصابته في حادثة عنف".

وأضاف أن "الطاقم الطبي قدّم العلاجات الأولية للمصاب، وهو شاب يبلغ 23 عاما، حالته خطرة ويعاني إصابة مخترقة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحاصل.