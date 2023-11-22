اعتقال شاب من الطيبة إثر "تماثله وتأييده لحركة حماس"

ادعت الشرطة أن "الشاب نشر في شبكات التواصل الاجتماعي صورا وعليها عبارات (كن عديا وضياء ورعدا، كن مشتبكا ماردا... المسلم الذي لا ينضم للمقاومة عليه أن يفحص إسلامه). جرى اعتقال الشاب، أمس، وتقرر اعتقاله بعد الانتهاء من التحقيق".

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا (21 عاما) من سكان مدينة الطيبة في منطقة المثلث، أمس الثلاثاء، إثر "تأييده وتماثله مع حركة حماس في شبكات التواصل الاجتماعي".

ووفقا للشرطة، اليوم الأربعاء، فقد أجرت تحقيقا مع الشاب في الشبهة المنسوبة إليه بعد تلقيها بلاغا عن الاشتباه بأنه أبدى "دعما وتماثلا في شبكات التواصل الاجتماعي مع حركة حماس".

وادعت الشرطة أن "الشاب نشر في شبكات التواصل الاجتماعي صورا وعليها عبارات (كن عديا وضياء ورعدا، كن مشتبكا ماردا... المسلم الذي لا ينضم للمقاومة عليه أن يفحص إسلامه). جرى اعتقال الشاب، أمس، وتقرر اعتقاله بعد الانتهاء من التحقيق".

ومن المزمع أن تنظر المحكمة، اليوم، في طلب الشرطة لتمديد اعتقاله على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليه.