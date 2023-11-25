مصرع شخص دهسا قرب مفرق كابول

لقي شخص، يبلغ 43 عاما من العمر، مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس على شارع 70 قرب مفرق بلدة كابول، مساء اليوم السبت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة المصاب بعد العثور عليه فاقدا للوعي ودون علامات حياة.

كما قدم الطاقم الطبي العلاجات لسائق السيارة الضالعة في الحادث حيث وصفت حالته بالطفيفة، ثم جرى نقله إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.