إحالة 3 جامعيات للحبس المنزلي وإبقاء أخرى رهن الاعتقال من منطقة الناصرة بزعم "التحريض على الإرهاب"

فرضت المحكمة على الفتيات الثلاث البقاء رهن الحبس المنزلي لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهن، حيث سيتم تقديم تصريح مدع عام ضدهن خلال فترة حبسهن المنزلي تمهيدا لتقديم لوائح اتهام ضدهن.

أطلقت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الإثنين، سراح 3 من الطالبات الجامعيات اللواتي اعتقلن قبل نحو عشرة أيام بشروط مقيدة، بينما مددت اعتقال الطالبة الرابعة لغاية يوم الخميس المقبل، والتي نسبت إليها الشرطة "التحريض على الإرهاب"، بينما نسبت للطالبات الأخريات "التماهي وتأييد منظمة إرهابية".

وفرضت قاضية المحكمة على الفتيات الثلاث البقاء رهن الحبس المنزلي لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهن، حيث سيتم تقديم تصريح مدع عام ضدهن خلال فترة حبسهن المنزلي تمهيدا لتقديم لوائح اتهام ضدهن.

وكانت الشرطة قد اعتقلت الطالبات الأربع اللواتي يدرسن في كلية "نوف هجليل" فجر يوم الأحد قبل الماضي، من بيوتهن في الناصرة وإكسال ويافة الناصرة والعزير، بعد قيامهن بنشر مضامين اعتبرتها أجهزة الأمن الإسرائيلية "محرّضة وتتماهى وتؤيد منظمة إرهابية"، وذلك بعد أيام قليلة من عملية "طوفان الأقصى" الذي نفذته حركة حماس على مستوطنات "غلاف غزة"، يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقد تم تمديد اعتقال الطالبات الأربع مرتين خلال الأسبوعين الماضيين في حين أطلقت، اليوم، سراح ثلاث منهن إلى الحبس المنزلي وأبقت الطالبة الرابعة رهن الاعتقال لغاية يوم الخميس المقبل.