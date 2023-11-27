تعطيل الدراسة في مدرسة نين إثر إطلاق نار على معلم

تم إنهاء الدوام في المدرسة لمتابعة الأحداث وإبعاد الخطر عن جميع الطلاب وطاقم المدرسة، وسط تواجد كثيف للشرطة وطاقم الشؤون الاجتماعية في المدرسة.

تعطلت الدراسة في المدرسة الابتدائية في قرية نين، في منطقة مرج ابن عامر، صباح اليوم الإثنين، في أعقاب جريمة إطلاق نار تعرّض لها أحد المعلمين في المدرسة، لدى وصوله إلى موقف السيارات الخاص بالمدرسة.

وقال رئيس المجلس الإقليمي "بستان المرج"، عبد الكريم زعبي، لـ"عرب 48" إن "المعلم وهو من سكان بلدة إكسال كان قد وصل صباحا إلى موقف السيارات في المدرسة وما أن ترجّل من سيارته حتى داهمه الرصاص وأصيب في الجزء السفلي من جسده، ونقل على وجه السرعة إلى مستشفى (هعيمك) في مدينة العفولة لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة".

وأضاف زعبي أنه "في أعقاب الحادث بادر أهالي الطلاب إلى إعادة أبنائهم الطلاب إلى البيوت وتعطلت الدراسة في المدرسة".

وأكد أنه "مع عودة الطلاب إلى الدوام الدراسي، غدا الثلاثاء، سيتم تخصيص الدرس الأول للتحدث مع الطلاب حول ظاهرة الجريمة والعنف بمشاركة مختصين نفسيين ومستشارين اجتماعيين".

وأكد رئيس المجلس أن "جريمة إطلاق النار على المعلم لم تأت على خلفية عمله كمدرس في المدرسة".

وعقد المجلس اجتماعا طارئا بعد حادثة إطلاق النار، وأصدر بيانا، ومن أهم ما جاء فيه أن "المجلس الإقليمي واللجنة المحلية ولجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة تشجب وتستنكر بأشد الكلمات جريمة إطلاق النار على أحد المعلمين في المدرسة الابتدائية".

وأضاف البيان أن "حوادث إطلاق النار التي تعصف في المجتمع العربي، بعيدة كل البعد عن ديننا وأخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة".

وأكد أنه "بعد حادثة إطلاق النار، اليوم، تم إنهاء الدوام في المدرسة لمتابعة الأحداث وإبعاد الخطر عن جميع الطلاب وطاقم المدرسة، وسط تواجد كثيف للشرطة وطاقم الشؤون الاجتماعية في المدرسة".