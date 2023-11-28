تحذير من شمل معتقلات غير مدانات من الداخل في صفقة تبادل الأسرى

المتابعة: "على أهالي المعتقلات المذكورات الحصول على استشارة قانونية سواء من محامي الفتيات أو المؤسسات القانونية التي تعمل إلى جانب المتابعة مثل مؤسستي عدالة وميزان لفهم التداعيات القانونية والشخصية لشمل معتقلات يواجهن تهما".

صدّقت الحكومة الإسرائيلية على إضافة أسماء 50 أسيرة فلسطينية لقائمة الأسرى التي من الممكن إطلاق سراحهم تحضيرًا لصفقات تبادل إضافية مع حركة حماس في قطاع غزة، خلال الأيام القريبة.

وتبين أنه من بين الأسماء في القائمة ضمن صفقة التبادل، أسيرات وموقوفات عربيات يحملن الجنسية الإسرائيلية (20 من 50 اسما) بينهن الأسيرة آية خطيب من قرية عرعرة في منطقة المثلث.

المتابعة وعدالة يحذران من إدراج معتقلات ما بعد 7 أكتوبر في صفقة تبادل الأسرى...



خاص عرب 48 | المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة يتحدث عن مخاطر إدراج طالبات جامعيات من الداخل اعتقلن مؤخرا في صفقة تبادل مع حماس حتى دون إدانتهن في المحكمة أو تقديم لوائح اتهام ضدهن.



وفق معلومات… pic.twitter.com/y4UykMn7mQ — موقع عرب 48 (@arab48website) November 22, 2023

وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، إن "على أهالي المعتقلات المذكورات الحصول على استشارة قانونية سواء من محامي الفتيات أو المؤسسات القانونية التي تعمل إلى جانب المتابعة مثل مؤسستي عدالة وميزان لفهم التداعيات القانونية والشخصية لشمل معتقلات يواجهن تهما مثل التحريض في شبكات التواصل دون تقديم لوائح اتهام ضدهن أو إدانتهن".

وكانت الأسيرة خطيب قد سلمت نفسها في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى سجن الجلمة، وذلك لقضاء محكوميتها البالغة 4 سنوات، بعد صدور القرار من المحكمة المركزية في مدينة حيفا.

وشملت القائمة أيضا العديد من الفتيات الموقوفات من البلدات العربية في الداخل، إذ اعتقلن من قبل الشرطة الإسرائيلية خلال الحرب على غزة بزعم "التحريض على الإرهاب، والتماثل مع تنظيم إرهابي" في شبكات التواصل الاجتماعي، وتم شملهن على الرغم من عدم إدانتهن أو حتى تقديم لوائح اتهام ضدهن.

وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل و"عدالة" - المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل قد حذرتا، يوم الأربعاء الماضي، من إدراج أسماء معتقلات من الداخل ما بعد أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وحذر مدير مركز عدالة، المحامي د. حسن جبارين، من أخطار إدراج أسماء طالبات جامعيات من الداخل اعتقلن، حديثا، في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس حتى دون إدانتهن في المحكمة أو تقديم لوائح اتهام ضدهن.

وأكد جبارين أن "قانون المواطنة يمنح إسرائيل الإمكانية لسحب مواطنة المعتقلات بعد 7 أكتوبر، بادعاء عدم الولاء لإسرائيل، أو منعهن من السفر إلى خارج البلاد، أو تقييد حركتهن، إذا أدرجت أسماء المعتقلات في قائمة صفقة تبادل الأسرى، ولذلك ممنوع منعا باتا أن نسمح بدمج أسمائهن في قائمة أسماء الأسرى".

وشدد على أنه "يجب أن نناضل قضائيا وجماهيريا لإطلاق سراح المعتقلات بعد 7 أكتوبر لأن اعتقالهن غير قانوني. أما بخصوص الأسرى ذوي المحكوميات العالية فإنه الوضعية تختلف".

ووفقا لمعلومات وصلت المتابعة وعدالة فإن السلطات الإسرائيلية قد تحاول إدراج عدة طالبات عربيات من الداخل في إطار الصفقة على اعتبار أنهن جزء من الأسيرات الفلسطينيات المنوي إطلاق سراحهن في إطار الصفقة، على الرغم من أنهن اعتقلن، حديثا، وإن إطلاق سراحهن ضمن الصفقة قد يتبعه سحب المواطنة وغيرها من الأخطار القانونية التي قد تواجههن مستقبلا في إسرائيل.

يذكر أن عدة فتيات وطالبات جامعيات اعتقلن، في الآونة الأخيرة، بشبهة "التماثل والتحريض على الإرهاب"، وجرى تمديد اعتقالهن، مؤقتا، ولم تقدم ضدهن لوائح اتهام أو تصدر بحقهن أحكام قضائية بصورة نهائية.

قائمة بأسماء الأسيرات الفلسطينيات اللواتي سيتم الإفراج عنهن، اليوم وغدا، في الدفعتين الخامسة والسادسة من صفقة التبادل بناء على قرار الحكومة الإسرائيلية رقم 1084

يبلغ عددهن 50 أسيرة، وعليه سيتم الإفراج أيضا، اليوم وغدا، عن عشرة من الأشبال الذين وردت أسماؤهم في القائمة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في قرارها رقم 1077.

1- ازدهار محمد حوراني / الداخل

2- أميمة عبد الله بشارات / الضفة

3- أحلام إبراهيم مصاروة / الداخل

4- آيات سعيد عثاملة / الداخل

5- آية أحمد خطيب / الداخل

6- آية جلال تميمي / القدس

7- آلاء شكري شحادة / الداخل

8- أماني جمال عثمان / الضفة

9- أسيل حسين سويطات / الداخل

10- أسيل سميح خضر / الضفة

11- أسيل عبد الوهاب إبراهيم / الداخل

12- أسماء حسن أبو تكفة / الضفةً

13- دانا يوسف خوري / الداخل

14- دانيا صقر حناتشة / الضفة

15- هالة عمر غنام / القدس

16- هديل باسم محمد / الداخل

17- هيا نشأت حاج يحيى / الداخل

18- هنادي محمد جبر مكاوي / القدس

19- خديجة أحمد أبو غالية / القدس

20- خلود نضال شتيوي / الضفة

21- حنين أكرم المساعيد / الضفة

22- حنين فيصل الزرو / الداخل

23- ياسمين يوسف قدورة / الداخل

24- لما الفاخوري / الضفة

25- لميس ماهر أبو عرقوب / الضفة

26- لانا نادر أبو صلاح / الداخل

27- تمارا معمر حسين أبو لبن / القدس

28- مايا زياد يونس / الداخل

29- ميرفت منير حشيمة / القدس

30- منال سعيد دودين / الضفة

31- ميرفت محمود عبد الرحمن العزة / القدس

32- مريم محمود سلهب / الضفة

33- ندين منيف شبلي / الداخل

34- نوال محمد فتيحه / القدس

35- صابرين علي عطاونة / الداخل

36- سجى عودة أطرش / الداخل

37- سهير إسماعيل برغوثي / الضفة

38- عدن إبراهيم الطوري / الضفة

39- عهد باسم تميمي / الضفة

40- فاطمة شاهر بلعوم / الضفة

41- فيروز حسن سلامة / القدس

42- ربا فهمي عاصي / الضفة

43- ريتا سليم مراد / الداخل

44- رنا محمد سويلات / الداخل

45- رقية عبد الرحمن عمرو / الضفة

46- شذى محمد برغوثي / الضفة

47- شهد حمد سويطات / الداخل

48- شيماء أحمد هندي / القدس

49- شاتيلا سليمان عيادة / الداخل

50- ثريا محمود أبو الهوى / القدس