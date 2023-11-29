مصرع الشاب أحمد حصارمة من البعنة في حادث طرق

أسفر حادث طرق وقع بالقرب من مدينة عكا، الليلة الماضية، عن مصرع الشاب أحمد حسن منصور حصارمة من قرية البعنة.

لقي الشاب أحمد حسن منصور حصارمة من قرية البعنة في منطقة الجليل، شمالي البلاد، مصرعه في حادث طرق وقع بالقرب من مدينة عكا، الليلة الماضية.

وساد الحزن والأسى بين أقارب وأصدقاء ضحية الحادث، بعد انتشار النبأ المفجع، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة الثاكل في البعنة لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها.

من مكان الحادث (تصوير "نجمة داود الحمراء")

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (آشير) تلقى، الساعة 20:58، بلاغا عن حادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع 22 بمحاذاة (عين همفراتس). وأقر الطاقم الطبي وفاة سائق الدراجة النارية، وهو شاب يبلغ 33 عاما، متأثرا بإصابته الحرجة في المكان، وقدّم العلاجات الأولية ونقل أربعة مصابين من السيارة وصفت جروحهم بأنها طفيفة إلى مستشفى (رمبام) في حيفا لاستكمال العلاج".

ووفقا للشرطة فإنه "شرع خبراء حوادث الطرق للواء الساحل بالتحقيق في ملابسات حادث الطرق المروع مع دراجة نارية. وفقًا للمصادر الطبية، نتيجة الحادث تم إقرار وفاة سائق الدراجة النارية في المكان".

وأضافت أنه "وصل خبراء حوادث الطرق لشرطة إسرائيل إلى مكان الحادث وبدأوا بأنشطة جمع مواد بينات والتحقيق في ملابسات الحادث".