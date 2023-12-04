شفاعمرو: إصابة خطيرة لشاب في حادث عمل

أسفر حادث عمل في شفاعمرو عن إصابة شاب (19 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شاب، يبلغ 19 عاما من العمر، بجراح وصفت بأنها خطيرة خلال عمله في ورشة بناء بمدينة شفاعمرو، اليوم الإثنين.

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وقالت "نجمة داود الحمراء، إن عاملا نقل إلى طواقمها إثر إصابته أثناء عمله في ورشة بناء، حيث قدمت له العلاجات الأولية وقد عانى جروحا في أطراف جسده.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.