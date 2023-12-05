السلطات تهدم مبنى في جديدة المكر

"صاحب الأرض توجه إلى المحكمة من أجل إلغاء أو إرجاء تنفيذ الهدم، إلا أن محكمة الصلح ومن ثم المحكمة المركزية أكدت موقف الدولة من تنفيذ الأمر ورفضت طلب صاحب الأرض".

هدمت جرافات وآليات "سلطة الأراضي" الإسرائيلية، بحماية من وحدات شرطة إسرائيل المختلفة، اليوم الثلاثاء، "مبنى تم بناؤه على أرض زراعية في جديدة - المكر"، وذلك "بذريعة البناء دون ترخيص".

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "بعد الإجراءات التنفيذية، وصلت القوات لتأمين سلطة الأراضي في تنفيذ عملية هدم مجمع تم إنشاؤه بشكل غير قانوني على الأراضي الزراعية، في نيسان/ إبريل الماضي. وقام مفتشو سلطة إنفاذ القانون والأراضي بتحديد موقع البناء ووضع علامة عليه بمجرد بدايته، وعلى الرغم من الأمر الذي تلقاه صاحب الأرض، إلا أنه استمر في البناء غير القانوني والعمل في المكان".

وأضافت أن "صاحب الأرض توجه إلى المحكمة من أجل إلغاء أو إرجاء تنفيذ الهدم، إلا أن محكمة الصلح ومن ثم المحكمة المركزية أكدت موقف الدولة من تنفيذ الأمر ورفضت طلب صاحب الأرض".