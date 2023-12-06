إغلاق شارع 90 أمام حركة السير بسبب حالة الطقس

"بسبب الاحوال الجوية، أُغلق شارع 90 في كلا الاتجاهين من (نافيه زوهر إلى مفرق العربة، ومن متسادا إلى عين جدي. وتتواجد عناصر من الشرطة في المكان وتقوم بتنظيم حركة المرور".

أغلقت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، شارع رقم 90 من الاتجاهين أمام حركة السير بسبب حالة الطقس. ووجهت السائقين بالتوجه إلى طرق بديلة.

ووفقا للشرطة فإنه "بسبب الاحوال الجوية، أُغلق شارع 90 في كلا الاتجاهين من (نافيه زوهر إلى مفرق العربة، ومن متسادا إلى عين جدي. وتتواجد عناصر من الشرطة في المكان وتقوم بتنظيم حركة المرور".

وفي سياق ذي صلة، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، وتنخفض الحرارة بشكل أكبر ويسود جو بارد في الليل.

وحذّرت الدائرة من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة وخطر الانزلاق على الطرقات خصوصا في جنوبي البلاد.