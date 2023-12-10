المحكمة ترجئ إقرار الاعتقال الإداري ضد مجد صغيّر للثلاثاء

حددت المحكمة، في نهاية الجلسة، موعدا للنطق بالقرار النهائي بشأن إقرار أمر الاعتقال الإداري أو رفضه ضد مجد صغيّر، يوم الثلاثاء الساعة العاشرة صباحا في المحكمة المركزية بحيفا.

ارجأت المحكمة المركزية في حيفا، صباح اليوم الأحد، إقرار أمر الاعتقال الإداري ضد الشاب مجد صغيّر من قرية مجد الكروم، والذي جرى اعتقاله يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وتمديد اعتقاله مرات عدة حيث يتم احتجازه في سجن مجيدو.

وحددت المحكمة، في نهاية الجلسة، موعدا للنطق بالقرار النهائي بشأن إقرار أمر الاعتقال الإداري أو رفضه ضد مجد صغيّر، يوم الثلاثاء الساعة العاشرة صباحا في المحكمة المركزية بحيفا.

مجد صغيّر

وفرض وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الخميس الماضي، أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر بحق الشاب مجد صغيّر (25 عاما) من قرية مجد الكروم في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

وقال المحامي حسين مناع، الموكل بالدفاع عن المعتقل مجد صغير، لـ"عرب 48" إن "المحكمة المركزية في حيفا استمعت، اليوم، لمطلبنا بإلغاء أمر الاعتقال الإداري ضد موكلي مجد، ذلك أنه لم يرتكب أي مخالفة، كذلك استمعت لموقف النيابة العامة والتي تمتلك موادا سرية، يُمنع نشر تفاصيلها أو عرضها حتى على الدفاع".

وأضاف أنه "خلال الجلسة، اليوم، أكدت بأن قرار الاعتقال الإداري هو قرار تعسفي ضد موكلي، إلا أن النيابة العامة التي لا تمتلك أية دليل على قيام مجد بأية عمل يمس القانون، بل تعاقبه بحجة أنها تمتلك موادا سرية قد تشير إلى توجهات ونوايا لدى موكلي بإمكانية القيام بعمل يمس بأمن الدولة، حيث تطلب النيابة معاقبته لمنعه من تنفيذ هذه النوايا. وكوكيل دفاع عن مجد أكدت للمحكمة حق موكلي بمواجهة الشبهات المنسوبة إليه والدفاع عن نفسه".

المحامي حسين مناع

وشارك عدد من الناشطين بوقفة ورفع لافتات كتبت عليها شعارات أمام المحكمة في حيفا، ضد قرار وزير الأمن بإصدار أوامر اعتقال إدارية ضد معتقلين، ومن بين هذه الشعارات: "الاعتقال الإداري هو جريمة حرب، و"الحرية لجميع المعتقلين السياسيين"، و"لا لتكميم الأفواه".

وتعقيبا على دور الإعلام والنشاطات لأجل حقوق المعتقلين، قال المحامي مناع، إنه "يوجد تأثير كبير للضغط الإعلامي والشعبي على قرارات المحاكم في إسرائيل".