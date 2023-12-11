سيول وفيضانات في شارع 90 باتجاه إيلات

أغلقت الشرطة شارع 90 أمام حركة المرور من مفرق (كيتورا) إلى كيبوتس (ياهال) في كلا الاتجاهين. وشهدت المنطقة تدفقات لمياه الأمطار الغزيرة على الشارع.

تسببت مياه الأمطار التي هطلت بغزارة في المنطقة الجنوبية للبلاد، صباح اليوم الإثنين، بسيول وفيضانات في شارع 90 باتجاه مدينة إيلات.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، تم قياس 9 ملم من الأمطار، أي ما يقرب من ثلث متوسط ​​كمية الأمطار السنوية في إيلات، وفي منطقة قريبة منها سقط 12 ملم، وفي أخرى كانت كمية الأمطار أكبر 17 ملم.

وأغلقت الشرطة شارع 90 أمام حركة المرور من مفرق (كيتورا) إلى كيبوتس (ياهال) في كلا الاتجاهين. وشهدت المنطقة تدفقات لمياه الأمطار الغزيرة على الشارع.

وفي سياق متصل، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد، غدا الثلاثاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. وتهطل الأمطار على معظم المناطق وتكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. وفي يوم الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. وتهطل الأمطار على معظم المناطق وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.