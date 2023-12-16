عيلبون: دعوات لإلغاء مظاهر الاحتفال في عيد الميلاد بسبب الحرب على غزة

سمير أبو زيد: "نحن في مجلس عيلبون لن ننظم هذا العام احتفالات بمناسبة الميلاد ورأس السنة الميلادية، باستثناء فعاليات للأطفال داخل قاعة الكنيسة..."

وجهت مجموعة من أهالي قرية عيلبون دعوة للمجلس المحلي للمطابة بإلغاء مراسيم الاحتفال في عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، وذلك بسبب الحرب المتواصلة على الشعب الفلسطيني والعدوان على غزة.

ورد رئيس مجلس محلي عيلبون، سمير أبو زيد، على توجه مراسل "عرب 48" حول طلب إلغاء الاحتفالات قائلا: "نحن في مجلس عيلبون لن ننظم هذا العام احتفالات بمناسبة الميلاد ورأس السنة الميلادية، باستثناء فعاليات للأطفال داخل قاعة الكنيسة، بالعادة ينظم المجلس المحلي استقبال للعام الجديد مع مفرقعات وإضاءة شجرة، إضافة لتنظيم سوق الميلاد، ولكننا هذا العام لن ننفذ أي من هذه النشاطات".

في ما يتعلق بإضاءة شجرة الميلاد، قال إن "المجلس المحلي لم ينظمها وإنما من دعا إلى إضاءة الشجرة هو كاهن الرعية الأب أنطونيوس (كريم) خوري".

وجاء في بيان الأهالي في عيلبون، إننا "نتوجه في هذا البيان للمجلس المحلي في عيلبون والكنيسة، ونطالبهم بإلغاء احتفالات عيد الميلاد التي أعلنوا عنها رغم قرار جميع الكنائس في البلاد والمشرق العربي إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد ورأس السنة الميلاديّة هذا العام، بسبب الحرب المتواصلة على شعبنا".

وأضاف البيان أن "تنظيم هذه الاحتفالات هو أمر مخالف لقرارات الكنائس ومعيب بحقنا ولا نقبل أن يُدرج باسم عيلبون في احتفالات في ظل صور الأطفال القتلى. احترامًا لمشاعرنا وقيمنا وتاريخنا واحترامًا لقرارات الكنيسة، ألغوا هذه الاحتفالات".