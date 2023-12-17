المصادقة على الخارطة الهيكلية الشمولية لعين ماهل

مجلس عين ماهل: "هذه الخارطة الشمولية ستخدم عين ماهل لـ20 سنة القادمة، تبلغ مساحتها 5,865 دونما (تم استرجاع 687 دونمات) تضم مناطق سكنية جديدة، متنزهات للأفراح، منطقة صناعية، منطقة تجارية ومبان للمؤسسات العامة".

صدقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء على الخارطة الهيكلية الشمولية لعين ماهل.

وأفاد المجلس المحلي في عين ماهل، اليوم الأحد، بأنه "أخيرا، والحمد الله، تمت المصادقة النهائية على الخارطة الهيكلية الشمولية لعين ماهل بعد البحث بكافة الاعتراضات، ورفض اعتراض بلدية نوف هجليل في جلسة اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التي عقدت في تاريخ 06.12.2023".

وأضاف المجلس أن "هذه الخارطة الشمولية ستخدم عين ماهل لـ20 سنة القادمة، تبلغ مساحتها 5,865 دونما (تم استرجاع 687 دونمات) تضم مناطق سكنية جديدة، متنزهات للأفراح، منطقة صناعية، منطقة تجارية ومبان للمؤسسات العامة".

وختم مجلس عين ماهل المحلي بالقول إن "هذا الإنجاز الهام جاء بعد عمل دؤوب ومتواصل، ومتابعة يومية من قبل إدارة المجلس المحلي على مدار الـ5 سنوات التي مضت مع طاقم المهندسين والمخططين الذين يستحقون كل الثناء والتقدير على عملهم الجبار وعلى رأسهم مهندس المجلس المحلي، صائب حبيب الله، والمستشار الإستراتيجي المهندس عبد الحفيظ أبوليل، والمهندس فخري حبيب الله".