إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب اللد

أسفر حادث طرق وقع قرب مدينة اللد عن إصابة 6 أشخاص بينهم شاب وامرأة وصفت جراحيهما بالحرجة والخطيرة.

من مكان الحادث (تصوير: نجمة داود الحمراء)

أصيب 6 أشخاص بينهم شاب وامرأة بجروح وصفت بأنها حرجة وخطيرة في حادث طرق وقع بين عدة مركبات على شارع 40 قرب مدينة اللد، مساء اليوم الإثنين.

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وقدمت طواقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ وصفت حالة شاب (30 عاما) بالحرجة وامرأة (30 عاما) بالخطيرة.

ووصفت حالة المصابين الآخرين بالطفيفة، وجرى نقلهم إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير في المكان.