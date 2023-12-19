وفاة وليد الطوري من اللد متأثراً بإصابته في حادث طرق

توفي وليد عبد الله الطوري (44 عاما) إثر إصابته في حادث طرق وقع على شارع 40 بالقرب من مفرق (أحيسيمح) بالقرب من المدينة. ولا تزال زوجته تعاني إصابة خطيرة جراء الحادث المذكور.

أعلن في اللد عن وفاة وليد عبد الله الطوري (44 عاما) متأثر بإصابته في حادث طرق وقع على شارع 40 بالقرب من مفرق (أحيسيمح) بالقرب من المدينة.

ووفقا لمصادر محلية لا تزال زوجة ضحية حادث السير تعاني إصابة خطيرة من جراء الحادث المذكور.

وأعلنت عائلة الفقيد أنها فتحت بيتا لتقبل واجب العزاء منذ اليوم الثلاثاء ولغاية يوم الخميس المقبل، في بيت أسرة الفقيد في حي شنير بالقرب من مسجد الدعوة.

وفي السياق، أصيب 6 أشخاص بينهم شاب وامرأة بجروح وصفت بأنها حرجة وخطيرة في حادث طرق وقع بين عدة مركبات على شارع 40 قرب اللد، مساء أمس الإثنين.