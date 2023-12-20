اعتقال 14 شخصا بشبهة "التخطيط لإيذاء أفراد الشرطة"

ألقت القبض على 14 مشتبها بهم، من بينهم ثلاثة إخوة من سكان منطقة الجليل، شمالي البلاد.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 14 شخصا بشبهة "التخطيط لإيذاء أفراد الشرطة الذين عملوا خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2023 على تحديد مكان هارب إثر محاولة تنفيذ جريمة قتل".

ووفقا للشرطة فإن في وقت مبكر من صباح أمس، الثلاثاء، وفي إطار عملية "المجموعة المغلقة"، داهمت قوات كبيرة من الشرطة و"حرس الحدود" منازل عدد من كبار منظمة إجرامية وغيرهم من المشتبه بهم، وألقت القبض على 14 مشتبها بهم، من بينهم ثلاثة إخوة من سكان منطقة الجليل، شمالي البلاد.

وادعت الشرطة أن المداهمة جاءت بعد تحقيق سري أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال، إذ تبين أن بعض المشتبه بهم، وهم أعضاء في مجموعة مغلقة على تطبيق (واتساب)، قاموا بـ"التخطيط لإيذاء أفراد الشرطة، الذين عملوا خلال شهر (كانون الثاني) يناير 2023 على تحديد مكان هارب إثر محاولة تنفيذ جريمة قتل".

وأضافت أنه "تم خلال العملية ضبط مركبات فاخرة تقدر قيمتها بملايين الشواكل، إحداها مضادة للرصاص، والعشرات من الهواتف والطائرات بدون طيار وأسلحة وذخيرة وسترات واقية".