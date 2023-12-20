هبة الكرامة: العمل لصالح الجمهور لمدة 6 أشهر على مسيرة كبها من برطعة

محامي الدفاع: "النيابة العامة كانت تنسب للشاب تهمًا بالمشاركة في الأحداث وإلقاء الحجارة على عناصر حرس الحدود، بالإضافة إلى إشعال إطارات عند مدخل برطعة، واليوم، بحمد الله استطعنا إنجاز هذا الحكم المخفف عليه".

فرضت محكمة الصلح في مدينة الخضيرة، اليوم الأربعاء، على الشاب مسيرة كبها (18 عاما) من قرية برطعة، العمل لصالح الجمهور لمدة 6 أشهر.

وجاء القرار بعد اعتقال كبها على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، وهو خارج الأسر، إذ أنه خلال أحداث هبة الكرامة تم اعتقاله لمدة أسبوع وأطلق سراحه فيما بعد.

وترافع عن الشاب ميسرة كبها المحامي أحمد حمزة يونس، منذ لحظة اعتقاله في العام 2021 وحتى إصدار الحكم اليوم من قبل محكمة الصلح في مدينة الخضيرة.

وقال المحامي أحمد حمزة يونس لـ"عرب 48" إن "قضية الشاب ميسرة كبها تعود للعام 2021 خلال أحداث هبة الكرامة، إذ تم اعتقاله خلال الأحداث من مدخل قرية برطعة، وبعد مدة تم إطلاق سراحه من الاعتقال، واليوم حكم عليه بالعمل لصالح الجمهور لمدة 6 أشهر".

وأضاف أنه "خلال هذه المدة كان الشاب ميسرة كبها خارج الاعتقال، إذ أنه تم اعتقاله عام 2021 لمدة أسبوع، وأطلق سراحه فيما بعد، واليوم فرض عليه العمل لصالح الجمهور، باعتقادي هذا إنجاز خاصة أننا شهدنا أحكاما عالية على معظم الشباب الذين تم اعتقاله على خلفية هبة الكرامة".

وحول التهم، أوضح يونس أن "النيابة العامة كانت تنسب للشاب تهمًا بالمشاركة في الأحداث وإلقاء الحجارة على عناصر حرس الحدود، بالإضافة إلى إشعال إطارات عند مدخل برطعة، واليوم، بحمد الله استطعنا إنجاز هذا الحكم المخفف عليه".