قتيل بجريمة إطلاق نار في الطيبة

جريمة إطلاق نار في الطيبة تسفر عن مقتل الشاب يوسف رفعت حاج يحيى (21 عاما)؛ الضحية تعرض لإطلاق نار من مسافة قريبة وعثر عليه "مصابا بالرصاص داخل مركبة بمدخل المدينة".

قتل شاب متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها من جراء تعرضه لإطلاق نار بالقرب من مدرسة الحكمة في مدينة الطيبة، مساء اليوم، الخميس.

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وضحية جريمة القتل في الطيبة هو الشاب يوسف رفعت حاج يحيى (21 عاما).

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشاب أصيب بأعيرة نارية في القسم العلوي من جسده إثر استهدافه من مسافة قريبة خلال تواجده في مركبة عند مدخل الطيبة.

ضحية جريمة القتل، الشاب يوسف رفعت حاج يحيى

ونقل المصاب إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا، حيث تم الإعلان عن وفاته إثر فشل محاولات إنقاذه.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة أن قواتها وصلت إلى موقع الجريمة وشرعت بالتحقيق في ملابساتها. ولفتت إلى إنه تم العثور على الضحية "مصابا بالرصاص داخل مركبة بمدخل المدينة".

وأضافت إنها "شرعت بالبحث عن مرتكبي الجريمة، إلى جانب جمع الأدلة".