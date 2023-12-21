اعتقال طبيب أسنان من المثلث بشبهة "تصوير طائرات عسكرية"

ادعت امرأة أنها تحدثت مع الطبيب وقال لها إنه "أتمنى أن يسقطوا هذه الطائرات". وبعد ذلك اقترب منه الجنود وخاطبهم بـ"طريقة تهديدية".

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أحد سكان منطقة المثلث بشبهة "تصوير طائرات عسكرية بالقرب من إحدى القواعد، وتمنى إسقاطها".

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "اعتقل أمس (الأربعاء) طبيب أسنان من سكان منطقة المثلث، في الثلاثينيات من عمره، من قبل أفراد الشرطة في محطة رحوفوت بالقرب من قاعدة عسكرية في، بشبهة التقاط صور لطائرات عسكرية والتحدث بطريقة تهديد على الفور".

وادعت امرأة أنها تحدثت مع الطبيب وقال لها إنه "أتمنى أن يسقطوا هذه الطائرات". وبعد ذلك اقترب منه الجنود وخاطبهم بـ"طريقة تهديدية".

وفي نهاية التحقيق، تم حبس المشتبه به. وتعتزم الشرطة تقديمه إلى جلسة استماع اليوم في المحكمة بمدينة ريشون لتسيون مع طلب تمديد اعتقاله بما يتوافق مع متطلبات التحقيق، إلى جانب "إرساله للفحص من قبل جهات مهنية".