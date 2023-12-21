سقوط عامل في حفرة عمقها 12 مترا

تم استدعاء طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى أحد الشوارع في مدينة نتانيا، بعد تلقيها البلاغ عن سقوط عامل في حفرة عمقها حوالي 12 مترا، اليوم.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

سقط عامل في حفرة عميقة خلال عمله في مدينة نتانيا، اليوم الخميس.

وجرى استدعاء طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى شارع (أمنون ليفكين شاحاك) في المدينة، بعد تلقيها البلاغ عن سقوط عامل في حفرة عمقها حوالي 12 مترا.

وتعمل فرق الإنقاذ الخاصة على إنقاذ العامل وإخراجه من الحفرة العميقة.

ولاحظ أفراد طاقم الإنقاذ الذيين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث أنه بسبب نوع الأرض هناك خطر للانهيار، وبعد تقييم للوضع، تم إرسال وحدة إنقاذ خاصة إضافة إلى وحدات إنقاذ حضرت إلى مكان الحادث.

وأفاد طاقم الإنقاذ بأن العامل واع ويتواصل مع الطواقم التي حضرت لإخراجه من الحفرة وإنقاذه.