كفر كنا: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في كفر كنا عن إصابة شخص بجروح وصفت بأنها خطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شخص، في الستينيات من عمره، بجراح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر كنا، مساء السبت.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، وصنف إصابته بالخطيرة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وتأتي هذه الجريمة في ظل تحول أحداث العنف وجرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.

وسجل عام 2023 الجاري حصيلة ضحايا غير مسبوقة في جرائم القتل بلغت نحو 223 قتيلا بينهم 16 امرأة.

وترتكب الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.